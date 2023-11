AD AIELLI IL 5 NOVEMBRE LA CELEBRAZIONE DEI PROTAGONISTI DEI CIRCUITI MTB ABRUZZO CUP, TRIMARATHON DEGLI APPENNINI E XCO ABRUZZO RACE

È programmata per domenica 5 novembre ad Aielli la premiazione dei circuiti Mtb Abruzzo Cup, Trimarathon degli Appennini e XCO Abruzzo Race presso il Centro Culturale Ex Scuola Elementare in via Musciano.

Il circuito Mtb Abruzzo Cup ha concluso un’annata che è stata lusinghiera per il movimento della mountain bike abruzzese nell’ambito delle marathon e delle granfondo.

Ad amplificare il successo del fuoristrada in Abruzzo anche il neonato Trimarathon degli Appennini in condivisione con il Lazio, mentre le gare di cross country (disciplina olimpica) hanno fatto capo all’XCO Abruzzo Race allargandosi al Molise.

Grazie all’ospitalità del comune di Aielli e del Gruppo Alpini Aielli, le premiazioni dei tre circuiti sopracitati rientrano in un programma del tutto particolare con il Tour dei Murales (alle 10:00) a cui si potrà partecipare sia in bici che a piedi, a seguire intorno alle 13:00 il pasta party (al costo di 10 euro) e alle 14:00 l’inizio delle premiazioni.

Entrando più nel dettaglio, per la Mtb Abruzzo Cup le premiazioni interessano i primi tre di ogni categoria che hanno partecipato alle 7 prove in programma (Aielli, Scanno, Campo di Giove, Sant’Eufemia a Majella, Castel del Monte, Pescasseroli e Collarmele). I primi tre di categoria hanno come premio l’abbonamento individuale Mtb Abruzzo Cup 2024 (solo ed esclusivamente ai presenti). Al primo spetta anche la maglia tecnica Mtb Abruzzo Cup 2023 e in più rientrano nelle premiazioni le tre migliori società.

Per quel che concerne il Trimarathon degli Appennini, rientrano tra i premiati i primi tre di ogni categoria che hanno partecipato alle 3 prove in programma (Aielli, Palombara Sabina e Scanno) e vengono omaggiati dell’abbonamento individuale per l’anno 2024 (solo ed esclusivamente ai presenti). Al primo spetta anche la maglia tecnica Trimarathon degli Appennini 2023 e in più rientrano nelle premiazioni le tre migliori società.

In seno all’Abruzzo XCO Race, le premiazioni interessano i primi tre di ogni categoria che hanno partecipato alle 7 prove in programma (Torrevecchia Teatina, Scerni, Popoli, Fossacesia, Ancarano, Carovilli e Roccacasale). Al primo spetta la maglia tecnica, mentre al secondo e terzo un trofeo.