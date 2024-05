Donnain…Canto, domenica 5 maggio a Pietraquaria

Nel Santuario della Madonna di Pietraquaria, Domenica 5 maggio 2024 alle ore 18.00 verrà celebrata la Santa Messa che avrà l’animazione liturgica della Schola Cantorum “S. Bartolomeo” della Cattedrale dei Marsi di Avezzano, accompagnata all’organo da Michele Martini, direttore Orante Bellanima. Con l’evento di musica sacra prende il via l’ iniziativa “DONNAin…Canto” inserita nella programmazione della rassegna DONNAin, nata dal progetto di Augusto Di Bastiano presidente del “Centro Giuridico del Cittadino”di Avezzano, giunta alla V edizione. Con animazione liturgica s’intende arricchire il culto della celebrazione della Messa coinvolgendo maggiormente i fedeli con esecuzioni corali e musicali che rendano più efficace il messaggio ai partecipanti. Per la ricerca dei canti sempre più toccanti ed emotivamente coinvolgenti saranno eseguiti: Eccomi – Kirye Taizé – Gloria di Lourdes – Alleluia di Lourdes – Benedetto sei tu Signore – Sanctus di Lourdes – Agnello di Dio -So che sei qui e Regina Coeli. Al termine della funzione sacra verrà eseguito un breve concerto dalla stessa Schola Cantorum “S. Bartolomeo” della Cattedrale dei Marsi di Avezzano, all’organo Michele Martini, direttore Orante Bellanima. In programma:

Ave Maria–Gregoriano; Ave Maria–Arcadelt; Vergine del Silenzio-Michele Machetta; Ave Maris Stella–Nino Rota; Madre io vorrei-Pierangelo Sequeri; Vergine dolce-Dino Stella; Magnificat–G. Casini; Stabat mater–Z. Kodaly; Maria–Gen Rosso; Benedicta es tu Maria–Anonimo. L’esecuzione della musica sacra, espressione elevata di spiritualità, è una scelta determinata e voluta per permettere di partecipare all’ascolto dei capolavori della musica liturgica. Una iniziativa per valorizzare la musica d’organo, per promuove, coinvolgere e stimolare l’interesse degli ascoltatori. Direttore artistico è il M° Orante Bellanima.