AD AVEZZANO IL WINE SHOP TRIO ‘ENTRA IN BIBLIOTECA’ GRAZIE AL POTERE DELLA MUSICA

Appuntamento per il prossimo lunedì 5 febbraio, a partire dalle ore 17 e 30, nei locali rinnovati della biblioteca di quartiere dell’Istituto Comprensivo ‘Collodi-Marini’: angolo di città dove la multimedialità si sposa alla multiculturalità.

Cosa hanno in comune libri, vino e jazz? Ce lo spiegano – con una prova pratica – ‘quelli’ della Biblioteca ‘Collodi-Marini’ di Avezzano, luogo multiculturale della città, sito in via Bolzano, rinnovato nel 2018 e nato inizialmente dalla volontà frizzante del dirigente scolastico Pier Giorgio Basile. Oggi, questo angolo rinnovato e rammodernato di città, con i suoi 5 mila volumi messi a disposizione dei residenti del quartiere, torna a trasformarsi in un ‘tempio’ di socialità e di cultura. Questa volta, infatti, toccherà alle sette note del vino e al buon sapore del jazz estasiare i palati degli avventori e spettatori, con lo spettacolo proposto dagli artisti del ‘Wine Shop Trio’, gruppo musicale nato all’inizio dell’estate del 2021, con l’obiettivo di dare voce e potenza ai grandi classici del jazz, con gusto e ricerca.

La Biblioteca di quartiere dell’Istituto Comprensivo ‘Collodi-Marini’, nata nel 2017 e frutto della vittoria di un prestigioso bando nazionale, col passare del tempo, è divenuta sempre più un punto di riferimento cittadino, operativa dal punto di vista della diffusione del sapere e della cultura, con iniziative ed eventi.

Lunedì prossimo, 5 febbraio, a partire dalle ore 17 e 30, tra le mura creative di questo luogo d’incontro e di promozione territoriale, i musicisti della composizione jazz, composta da Enrico Bracco alla chitarra, Davide Peluso al contrabbasso e Antonio Marianella alla batteria, terranno un concerto gratuito e aperto a tutti. Enrico Bracco, dal canto suo, è riconosciuto nazionalmente come uno degli artisti più interessanti del panorama jazzistico odierno.

Il momento di condivisione artistica rientra nell’ambito della fitta programmazione di eventi culturali portata avanti, con impegno e passione, dallo staff della Biblioteca.

Dagli amanti del jazz a tutti coloro che vorranno ascoltare dell’ottima musica, accompagnata a un calice di buon vino: chiunque è invitato a partecipare.