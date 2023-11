AIELLI. IL 1 DICEMDRE TORNA L’APPUNTAMENTO CON: “GENITORI A MENSA”

A seguito del successo delle passate edizioni di “Mamme a mensa” e “A mensa con i papà” anche quest’anno torna l’appuntamento con l’evento “Genitori a mensa” che si terrà il giorno 1 dicembre presso la scuola dell’infanzia di Aielli.

Questa manifestazione oltre a rappresentare un piacevole momento di convivialità tra genitori, personale addetto al servizio di refezione scolastica, personale scolastico e amministrazione comunale, ha l’obiettivo di confermare l’impegno costante del comune di Aielli per la qualità e la trasparenza nella gestione del servizio e offrirà ai genitori la possibilità di assistere con i propri occhi al funzionamento del servizio mensa e di mangiare gli stessi piatti presenti nel menù dei propri figli.

Quest’anno potranno prendere parte alla cena indifferentemente le mamme o i papà degli alunni.

“Sarà una piacevole occasione per incontrare i genitori e confrontarsi con loro su tematiche importanti quali la composizione del menù e gli ingredienti utilizzati in cucina ai fini di una sana e corretta alimentazione, con focus sull’educazione alimentare anche tra gli adulti” osserva Cristina Nucci, consigliere comunale del Comune di Aielli con delega alla scuola, che sottolinea l’impegno costante di tutti per garantire un servizio efficiente e attivo già dopo una sola settimana dall’inizio del nuovo anno scolastico per venire incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie aiellesi.