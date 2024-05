L’AQUILA: AVVICENDAMENTO ALL’UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO, NOMINATO NUOVO DIRIGENTE

Il 26 aprile 2024, Il Commissario Dott. Francesco D’ANTONIO, nato a Teramo il 27.05.1993, è stato nominato nuovo Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura Capoluogo.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Teramo, discutendo la tesi finale in Diritto Penale e superando l’esame di abilitazione alla professione forense, è diventato Avvocato. Contemporaneamente, nel 2021 vince il concorso per Commissari della Polizia di Stato.

Formatosi all’Istituto Superiore di Roma, frequentando l’111° Corso per Commissari della Polizia di Stato, dove, nel 2022, consegue anche il Master di secondo livello in Diritto, Gestione ed Organizzazione della Sicurezza.

Assegnato alla Questura di L’Aquila, al termine del previsto periodo di tirocinio effettuato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano e la Questura del Capoluogo, iniziato il 3 luglio u.s., gli viene affidata la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nonché l’incarico di portavoce del Questore

Il Dr. D’ANTONIO è subentrato al Commissario Giovanni SALVATORI, che ha assunto l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Tecnico Logistico.

Il Questore della Provincia di L’Aquila Dott. Enrico DE SIMONE ha formulato ad entrambi i migliori auguri di buon lavoro sottolineando l’importanza degli incarichi assegnatigli e delle mansioni che andranno a svolgere.