GASOLIO AGRICOLO, LA REGIONE PROCEDA AD ASSEGNARLO

Agricoltura: L’Abruzzo In Agris, basta ritardi la Regione assegni il gasolio

L’Aquila, 8 maggio – “In merito all’assegnazione del gasolio agricolo la Regione Abruzzo non ha rispettato i tempi stabiliti”. Lo ha detto Marco Finocchio, presidente dell’associazione ‘L’Abruzzo In Agris’ sottolineando che “Il sistema informatico Abaco di cui l’ente regionale si avvale per assegnare il gasolio ad oggi non è ancora funzionante – ha aggiunto il coordinatore – Con l’aumento dei prezzi dei carburanti siamo ancora più in difficoltà e restiamo in attesa di risposte immediate dalla Regione affinché sblocchi il sistema per l’assegnazione del gasolio poiché tutti gli operatiri del primo settore sono costretti a far rifornimento con il gasolio industriale a 1,80 euro al litro anziché 1 euro. Insomma, per acquistare un litro di gasolio occorre produrre e vendere quasi 2 litri di latte ormai! – ha fatto notare Finocchio – Nell’incontro che il direttivo di L’Abruzzo In Agris ha avuto con l’assessore regionale all’Agricoltura, Emanuele Imprudente si è impegnato a risolvere il problema il prima possibile, annunciando che avrebbe sollecitato la società Abaco alla risoluzione del problema informatico, ma ad oggi tutto tace – ha continuato – Gli operatori agricoltori, gli allevatori e soprattutto i nostri soci non possono più aspettare perché, visti i margini economici ridotti, non possiamo permetterci di comprare altro gasolio a prezzo pieno per un programma informatico regionale che non funziona – ha concluso – Il settore dei servizi, cioè chi fa lavorazioni conto terzi e garantisce servizi essenziali per le nostre aziende, ad oggi non ha ricevuto nessuna assegnazione di carburante, a differenza delle aziende agricole che hanno ricevuto solo un acconto, ma che ormai è già finito”.