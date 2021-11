AIELLI. NUOVO MURALES DELL’ ARTISTA BASTARDILLA, OPERA FINANZIATA DALLA COOP MARSICA

“Luci dall’Abisso”, è il titolo del nuovo murales che presto andrà ad arricchire il museo a cielo aperto di Aielli, composto da Murales che rappresentano un’attrattiva turistica dell’intera zona.

La Sezione Soci Coop Centro Italia Marsica ha voluto sostenere tutto il percorso di pensiero e attuazione dell’opera dell’artista “Bastardilla”, un’iniziativa a sostegno dell’arte e del territorio.

“Ringrazio la Sezione Soci Coop Centro Italia Marsica per la sensibilità mostrata verso il nostro progetto”, ha commentato il Sindaco Enzo Di Natale. “Grazie al loro contributo allarghiamo il perimetro del nostro museo a cielo aperto aggiungendo un’altra firma d’autore. Ringrazio anche Carmine di Pietro, membro della Sezione Soci Marsica, di Aielli, per aver dato via a questa importante sinergia tra Comune e Coop”.

Il nuovo Murales verrà inaugurato venerdì 26 novembre prossimo alle ore 15 in Piazza Risorgimento. Saranno presenti: il Sindaco Enzo Di Natale, la professoressa Giovanna Visci, il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Centro Italia Lorenzo Ortolani, il Responsabile area Soci e Consumatori di Coop Centro Italia Jacopo Teodori, Don Antonio Salone.