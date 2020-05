AIELLI: RIPRESI I LAVORI NELL’UFFICIO POSTALE

Fino al termine degli interventi, servizi disponibili nella sede di Aielli Stazione

Poste Italiane comunica che da questa mattina, giovedì 21 maggio, sono ripresi i lavori di manutenzione nell’ufficio postale di Aielli (piazza Angeletti), gravemente danneggiato dall’evento criminoso dello scorso 2 febbraio. Gli interventi, che avranno una durata quantificabile in circa tre settimane salvo imprevisti, erano stati interrotti a causa dell’emergenza sanitaria.

Nell’ambito dei lavori, tra gli altri, saranno installate nuove vetrate d’ingresso e si procederà al rifacimento del bancone della sportelleria e alla sostituzione degli arredi.

Poste Italiane ricorda che l’altro ufficio postale di Aielli Stazione (via San Giuseppe) è aperto il martedì e il giovedì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45 ed è abilitato a tutti servizi “radicati” come le operazioni sui libretti di risparmio e sui conti Bancoposta e il ritiro della corrispondenza. Per tutte le operazioni, compreso il pagamento delle pensioni, è a disposizione anche l’ufficio postale di Cerchio, aperto tutti i giorni e dotato di ATM Postamat.

L’Azienda ribadisce l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici postali avendo cura di indossare dispositivi di protezione personale; di entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti; tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico.