“WELCOME PESCINA” IL PORTALE TURISTICO DELLA CITTÀ DI SILONE

Come promesso lo scorso anno,

l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con il Centro Studi Ignazio Silone, ha realizzato e continua ad arricchire senza soluzione di continuità l’allestimento del portale turistico ( sito web, app Android e iOS, di nome “Welcome Pescina”), grazie ai contenuti e suggerimenti inviati da molti cittadini.

Da questo momento è possibile scaricare l’app Welcome Pescina dal Play store di Google, sia su cellulare che tablet. È sufficiente scrivere Pescina nel play Store per trovare l’app.

È inoltre già attivo il sito web, con gli stessi contenuti dell’app, accessibile al link

www.turismopescina.com

Tra qualche settimana sarà disponibile la versione app anche dallo store della Apple.

Tra le molteplici potenzialità offerte dal portale, vi è la possibilità di:

Pubblicizzare la propria attività commerciale (bar, ristoranti,locande, negozi di abbigliamento, alimentari, di cura del corpo, di vendita di prodotti tipici, eccetera)

Pubblicizzare un evento

Prenotare un orario, tra quelli disponibili, per la visita ai due Musei di Pescina

Verificare la programmazione al Teatro San Francesco

Pubblicizzare l’affitto di eventuali immobili per periodi di soggiorno turistico ( Hotel, B&B, ostelli, case in affitto, case vacanze).

Per chi ancora non lo avesse fatto, basta consultare il sito web per verificarlo, e qualora fosse interessato ad intraprendere un discorso di rete territoriale, può inviare una mail a turismopescina@hotmail.com oppure accedere tramite il sito web alla funzionalità “Invia suggerimento ” dove è possibile allegare:

Foto di primo piano quale Icona di presentazione ;

Testo informativo ( non saranno accettate informazioni relative a prezzi di prodotti, prezzi di affitto o pernottamento, per i quali si rimanda al sito web o contatto telefonico o mail del proprietario );

Eventuali gallerie fotografiche;

Numero di telefono;

Eventuale Sito Web;

Email di contatto.

L’invito è altresì esteso a tutti, attraverso il sito web nella sezione (“Invia un suggerimento) per chiedere, in qualsiasi momento da adesso e per il futuro:

– l’inserimento di un artista di Pescina non presente nell’elenco

– l’inserimento di ricette gastronomiche create e gustate nelle case di Pescina

– l’inserimento di un evento non presente nella lista in programmazione nel territorio pescinese

– qualsiasi nota aggiuntiva o errori presenti nei contenuti, in modo da fare immediatamente le dovute correzioni

Le suddette informazioni saranno inserite nel portale che sarà sempre possibile aggiornare, su richiesta di tutti i visitatori