AIELLI. SI SPACCIANO PER NIPOTI E TENTANO DI ESTORCERE DENARO A DEGLI ANZIANI CHE NON SI SONO LASCIATI INGANNARE. IL SINDACO DI NATALE: RIAGGANCIARE SUBITO IL TELEFONO, NON APRIRE MAI AD UNO SCONOSCIUTO, AVVISARE LE FORZE DELL’ORDINE

Si sono spacciati per nipoti di alcuni anziani ed hanno tentato di estorcere del denaro con la scusa della consegna di un pacco. Uno stratagemma ormai noto, ma che ancora, in qualche caso riesce a far rubare soldi a questi truffatori senza scrupoli che tentano sempre di approfittare soprattutto delle persone più anziane. Il fatto è accaduto ad Aielli, a darne notizia il Sindaco Enzo Di natale che sui social ha lanciato l’allarme:

“Ieri alcune anziane aiellesi sono state contattate (tramite numeri “sconosciuti”) da alcuni truffatori che, spacciandosi per ”nipoti”, hanno tentato di estorcere del denaro con la scusa del “pacco da consegnare”.

Una vecchia truffa tornata purtroppo di moda.

Fortunatamente sono riuscite a riconoscere il raggiro, ma si consiglia attenzione: avvisate i vostri cari per non incorrere in spiacevoli situazioni.

Riagganciare subito il telefono, non aprire mai ad uno sconosciuto, avvisare le forze dell’ordine”.