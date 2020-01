Aielli. Domenica 2 febbraio si svolgerà la 1ª fiaccolata in memoria di Sara Sforza, morta il 2 gennaio scorso in un incidente stradale sulla Tiburtina Valeria. Il programma dell’evento prevede il ritrovo alle ore 15 in piazza Filippo Angeletti (Aielli Alto) con partenza alle 16 in direzione della Chiesetta degli Alpini. Alle 18, inizio della fiaccolata con successivo rientro in piazza.

Si consiglia l’uso di abbigliamento sportivo.