AIELLI, VINTO FINANZIAMENTO PER L’ECO-COMPATTATORE MANGIAPLASTICA

Un’ottima notizia, a ridosso delle festività natalizie, per AIELLI:

il borgo è tra i 364 comuni italiani ammessi al finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell’ambito del programma Mangiaplastica 2023.

La somma stanziata è di 14.899,86 euro.

In questo modo AIELLI potrà dotarsi di una “macchina mangiaplastica” di nuova generazione, in grado di riconoscere questo tipo di rifiuto e ridurne il volume per favorirne il riciclo, nell’ottica della sostenibilità ambientale.

Si tratta di uno strumento che risponde all’esigenza sempre più pressante di sensibilizzare e coinvolgere i cittadini al riciclo della plastica, dato il suo alto impatto ambientale, e di incentivare meccanismi virtuosi.

“Siamo sicuri che questa iniziativa, che vedrà la cittadinanza ed il proprio senso civico come attori principali, porterà risultati positivi come l’incremento della raccolta differenziata e l’abbattimento dei costi di smaltimento” spiega il sindaco Enzo Di Natale . “L’obiettivo è quello di promuovere ed incentivare la sostenibilità attraverso semplici azioni quotidiane, per salvaguardare l’ambiente ed il futuro dei nostri territori.”