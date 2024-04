CALICI SUL COLLE, ANCHE IL SECONDO APPUNTAMENTO HA RISCOSSO UN GRANDE SUCCESSO. SINDACO SANTILLI: VISTO IL PANORAMA INCANTEVOLE ORA VI CELEBREREMO ANCHE MATRIMONI

Un’altra giornata da incorniciare. Ha riscosso, infatti, un altro notevole successo il secondo appuntamento con l’evento “Calici sul Colle”, il programma di degustazione di vini promosso e organizzato dal Sindaco Settimio Santilli e dall’Amministrazione comunale, svoltosi sabato scorso 27 aprile nel suggestivo scenario del Parco di Colle Felicetta.

Ad impreziosire la magnifica giornata è stata la varietà dei vini, messi a disposizione dalla rinomata Azienda Pasetti, brand di caratura internazionale, che da anni ormai rappresenta un prodotto di eccellenza abruzzese nel mondo.

La degustazione dei raffinati vini è stata accompagnata da un’eccellente esibizione di musica jazz a cura del “Francesco Vitagliani Trio” e da una forte presenza di giovani.

Un connubio tra musica, natura e prodotti locali che sta riscuotendo un sempre maggiore gradimento da parte dei tanti visitatori e appassionati che quotidianamente raggiungono il Parco Colle Felicetta, che, come tiene a sottolineare il sindaco Santilli “ha dismesso i panni di un zona legata ad eventi drammatici e tristi, per aprirsi alla bellezza dei luoghi, alla possibilità di trascorre serenamente qualche ora all’aria aperta e poter ammirare lo splendido scenario del Castello Piccolomini e del Fucino, in un tutta la loro maestosa bellezza”.

Ineccepibile anche il doppio servizio navetta gratuito e continuo che per tutta la durata della manifestazione ha fatto la spola tra piazza IV Novembre e Colle Felicetta.

“Un motivo in più per ringraziare – continua il Sindaco – tutti coloro che si sono impegnati per il buon esito dell’evento. Se i riscontri sono ottimi e confermano la bontà della scelta dell’amministrazione comunale lo si deve anche a quanti, uffici comunali, Polizia locale, Protezione civile, Misericordia e associazione Alpini, i sommelier della Fisar, hanno garantito la necessaria assistenza e collaborazione”.

“L’idea alla base di “Calici sul Colle” è principalmente quello di valorizzare un luogo suggestivo e incantevole e per dare un maggiore impulso a questo percorso di valorizzazione di Colle Felicetta, lo renderemo anche un luogo indimenticabile per i giovani sposi, con la celebrazione dei matrimoni” – conclude soddisfatto il Sindaco Santilli.