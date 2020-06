ALBA FUCENS, LA SP 24 INVASA DALL’ERBACCE, INTERVIENE IL CONSIGLIERE COMUNALE GIFFI: «TOTALE ABBANDONO DEL NOSTRO GIOIELLO ARCHEOLOGICO D’ABRUZZO»

Massa d’Albe, (AQ) – La strada provinciale sp 24 che porta al sito archeologico di Alba Fucens è completamente invasa dall’erba alta, non è certo il migliore benvenuto per i turisti e, non è il giusto trattamento per un sito archeologico importante, come appunto Alba Fucens. Anche gli abitanti della frazione non meritano l’abbandono da parte degli enti.

Simone Giffi

Simone Giffi, consigliere comunale di minoranza di Massa D’Albe, denuncia il tutto con un post su facebook al quale ha allegato delle foto scattate da lui stesso, dove si vede l’erba a bordo strada che cresce indisturbata. Inoltre si appella ai due consiglieri provinciali Gianluca Alfonsi e Roberto Giovagnorio.

Questa mattina sono salito su ad Alba Fucens e la cosa che purtroppo mi ha colpito è lo stato di abbandono in cui versa la S.P. che porta in paese. Vorrei lanciare un appello ai consiglieri provinciali Roberto Giovagnorio e Gianluca Alfonsi affinché si adoperino per la pulizia dell’erba a ridosso della banchina perché lasciare in quelle condizioni “Il gioiello archeologico d’Abruzzo “ è come avere in mano dell’oro e scambiarlo con del ferro vecchio.

In tempi non sospetti ritenni fondamentale cercare di avere nel consiglio comunale un rappresentante di Alba Fucens , purtroppo fu un appello caduto nel buio e adesso le conseguenze sono drammatiche