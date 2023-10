ALLA SCOPERTA DELLA GIORNATA NAZIONALE DEI BORGHI AUTENTICI D’ITALIA A CAPISTRELLO

Il 22 ottobre 2023, Capistrello si prepara ad ospitare la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia. Questa celebrazione è un tributo ai borghi storici, autentici custodi del ricco patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del paese. In un mondo in continua evoluzione, questi luoghi incantati rappresentano un rifugio per la tradizione, la storia e la bellezza intatta.

L’edizione 2023 della Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia fa luce sui piccoli tesori di un’Italia nascosta che non solo sopravvive grazie alla forza delle idee, ma cresce diventando luogo di ispirazione per il resto del mondo.

“Un’altra idea di stare” mette in primo piano l’importanza di riscoprire e reinventare i borghi autentici, valorizzando gli esempi virtuosi e stimolando la nascita di idee e progetti. Il tema di quest’anno mette l’accento sulle iniziative che rendono i borghi ancora più accoglienti e vivibili. Incentiva la nascita di progetti di ospitalità, rigenerazione urbana, promozione turistica, welfare, smart working, arte e cultura, sostenibilità, coesione sociale e terzo settore.

ENERGIA PRODOTTA NEL BORGO – Programma delle attività:

Alle 9.30| presso “Il Mulino”, colazione con prodotti autentici del territorio.

Alle 10 | Emissario di Claudio: Extreme Warrior Run, Campionato Interregionale corsa ad ostacoli.

Partecipazione a numero chiuso, a cura dell’Associazione Polisportiva Atletica. Clicca qui per visualizzare la locandina. Info e registrazioni: 327/7626586 www.digitalrace.it. Con il patrocinio del Comune di Capistrello

Alle 10.30 | Centro storico: Trekking guidato di 5 km lungo il centro storico cittadino e il Parco dell’emissario di Claudio in collaborazione della Pro Loco.

Alle 12.30 | presso “Il Mulino”: Pranzo con piatti della tradizione culinaria e spettacolo di musica folkloristica.

Alle 13.00 | premiazioni “Extreme Warrior Run 2023”.

Alle 14.30 | Presentazione del libro “Faolètte” con l’autore Roberto Cipollone.

Alle 15.00 | Visite guidate presso l’Emissario con Castagnata.