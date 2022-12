ALL’AQUILA VA IN SCENA LA TENZONE DEI 4 QUARTI DEDICATA A MARGHERITA D’AUSTRIA

Si è concluso oggi, all’Aquila, con un incontro al palazzetto dei Nobili, il tour dedicato a Margherita D’Austria “Sulle vie di Margarita d’Austria- da Ortona a Oudenaarde”, con un convegno al palazzetto dei Nobili, a cui hanno preso parte Roberta Nenna, presidente del Gruppo sbandieratori e musici I Farnese Città di Ortona, Luca De Meo, presidente dell’associazione dei Quattro Quarti Città di L’Aquila, l’assessore al turismo del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, la scrittrice e giornalista, Monica Pelliccione, autrice del libro “Alla corte di Margherita” (Daimon Edizioni) e, in collegamento video Armando Pistoia, presidente dell’ente palio Madama Margarita della città di Castel Madama. L’evento vedrà, nel pomeriggio, un corteo storico dedicato alla Madama d’Austria che dalla Fontana Luminosa percorrerà il centro storico dell’Aquila fino a raggiungere piazza Duomo dove si svolgerà lo spettacolo rievocativo dedicato alla Duchessa d’Asburgo. Nel corso del convegno di questa mattina sono state gettate le basi per la Tenzone dei Quattro quarti in onore di Margherita d’Austria 2023, che si svolgerà a nella prima settimana di luglio e che vedrà coinvolti i gruppi storici di tutte le città italiane coinvolte nel progetto sulle vie di Margherita. E’ stato, inoltre, posto l’accento sulla figura di Margherita e il suo rapporto con L’Aquila, illustrato nel libro della Pelliccione, e sulle potenzialità turistico- storico-economiche, nonché culturali legate alla figura della Duchessa che governò la città nella seconda metà del Cinquecento.

