ALLARME FURTI A CELANO, LADRI IN AZIONE DA GIORNI IN DIVERSE ZONE DELLA CITTÀ

A Celano è emergenza furti, i ladri stanno colpendo ormai dai molti giorni in diverse zone della città. Dopo i furti che si sono registrati in via della Torre, via Aldo Rossi e coste Madonnine, questi delinquenti hanno continuato con le loro azioni criminose anche in altre aree di Celano. Solo qualche sera fa hanno tentato di entrare in alcune abitazioni nella zona di borgo bussi, oggi nei pressi della centralissima Oreste Ranelletti.

Una situazione che sta creando non poche apprensioni in città, con i cittadini infuriati per quel che sta accadendo, ci si augura che presto questi malviventi vengano individuati ed arrestati.