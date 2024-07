Isweb Avezzano Rugby, in arrivo il potente centro italoargentino Vaccaro

Il club abruzzese annuncia un altro rinforzo per la linea dei trequarti, si tratta del centro italoargentino Joaquin Vaccaro. Classe 2001, centottantotto centimetri per cento chili di peso, vanta esperienze con il Cus Torino e il Biella Rugby, oltre ad aver partecipato al raduno della nazionale Seven a Treviso nel 2023.

“Ho scelto Avezzano perché due cari amici indossano la maglia giallonera e mi hanno parlato molto bene del club, delle persone che ci sono e del gruppo giocatori”, afferma Vaccaro, “mi piace l’ambizione che la società ha nel volere continuare a crescere e, proprio per questo, mi piacerebbe dare il mio contributo. Il mio obiettivo è quello di poter fare una grande stagione e arrivare il più in alto possibile in classifica. Posso dire che farò del mio meglio per aiutare la squadra.