Isweb Avezzano Rugby, Matteo Pontanari approda in giallonero. Terza linea potente e abile in touche

Matteo Pontanari è un nuovo giocatore dell’Isweb Avezzano Rugby. Terza linea, classe 2000, ha iniziato a giocare a rugby a Riva del Garda prima di approdare all’under 16 del Verona dove è rimasto in qualità di project player per la futura Accademia e dove ha indossato la maglia della prima squadra. Per lui anche esperienze in Nuova Zelanda, Valsugana ed ai Centurioni prima delle ultime due stagioni al Vicenza.



Giocatore abile in touche e nella fase difensiva, è anche un potente ball carrier dotato di una buona visione di gioco. “Il progetto della società mi è parso da subito molto interessante”, spiega Pontanari, “a mio avviso, sia i giocatori che lo staff, hanno tutte le potenzialità per affrontare al meglio la stagione in un campionato nuovo e su territorio nazionale. Spero di riuscire a dare un contributo importante alla squadra attraverso la mia esperienza, con l’obiettivo di raggiungere il più alto posizionamento in classifica, certo che il risultato finale sarà, per tutti, più che soddisfacente”.