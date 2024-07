Pescara. Estate sicura continuano i controlli del territorio da parte delle Forze dell’Ordine

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati a contrastare quei fenomeni che alimentano la percezione di insicurezza nei cittadini. In particolare, è stato realizzato un capillare controllo per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio ed in generale i fenomeni di microcriminalità di tipo predatorio.

Nella serata di ieri, si è svolto un servizio di controllo straordinario del territorio, tale attività, coordinata da un Funzionario della Questura, ha visto l’impiego di un importante dispiegamento di pattuglie della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale oltre all’unità cinofila antidroga della Questura di Pescara, con il prezioso contributo del cane “Airton”.

Le attività di controllo si sono concentrate prevalentemente nel centro città, dove sono stati controllati quei luoghi scelti in base ad un accurata analisi, svolta nelle scorse settimane, tenendo anche conto delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza.

Sono stati presidiati i luoghi di maggiore aggregazione dove si è proceduto all’identificazione di numerose persone tra i quali quelli ritenuti presumibilmente coinvolti nell’attività di cessione di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, il personale impiegato, avvalendosi del fondamentale contributo dell’unità cinofila, ha ispezionato le aree verdi del centro città e, proprio nei giardini posti nei pressi dell’area di risulta, un giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish per un perso complessivo di oltre 11 grammi. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata ed il giovane deferito alla competente A.G., così come altri due giovani che, nell’ambito del medesimo controllo, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico. Nel medesimo servizio venivano controllate svariate attività commerciali del centro, riscontrando, in alcune di esse, delle irregolarità. Sono state controllate complessivamente 109 persone e 49 veicoli.