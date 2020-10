ALTRO CASO DI COVID-19 A SAN BENEDETTO DEI MARSI

Un altro caso di covid-19 si registra a San Benedetto dei Marsi lo annuncia il Sindaco Quirino D’Orazio in un post:

È ARRIVATA POCO FA LA COMUNICAZIONE DI ALTRI QUATTRO TAMPONI POSITIVI AL COVID-19 NELLA NOSTRA COMUNITÀ. SALE COSÌ A OTTO IL NUMERO DELLE PERSONE COLPITE DAL VIRUS IN QUESTA SECONDA FASE.ALCUNI DI ESSI HANNO RIFERITO DI ESSERSI SOTTOPOSTI VOLONTARIAMENTE A TEST SERIOLOGICI, CHE HANNO RILEVATO LA POSITIVITÀ AL SARS-COV2, POI CONFERMATA DAI TAMPONI DELLA ASL.RAGGIUNTI TELEFONICAMENTE, TUTTI I CONTAGIATI HANNO RIFERITO DI STARE BENE E DI NON ACCUSARE ALCUN SINTOMO. VIVIAMO MOMENTI DI ALLERTA ED È DOVEROSO SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE AL RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTICONTAGIO INTRODOTTE, RICORDANDO CHE, IN CASO DI VIOLAZIONE, SI E’ PASSIBILI DI PESANTI SANZIONI.A NOME DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLGO ALLE PERSONE INTERESSATE I PIÙ SENTITI AUGURI DI PRONTA GUARIGIONE, RICORDANDO LORO, CHE PER OGNI EVENIENZA, SIAMO A LORO DISPOSIZIONE, MEDIANTE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE.IL SINDACO AVV. QUIRINO D’ORAZIO