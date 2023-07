ANNO FEDERICIANO 2023 PRESENTATO IN SENATO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI CHE SI SVOLGERANNO A CELANO DAL 10 AL 13 AGOSTO

Ad ogni evento la sua giusta collocazione. E la presentazione ufficiale del programma dell’Anno Federiciano, evento di portata storica ed epocale per la nostra Città, non poteva avvenire che in uno dei Palazzi simbolo della nostra tradizione storica, politica e culturale: Palazzo Madama, a Roma, sede del Senato della Repubblica.

Un luogo di assoluto prestigio e cultura storica che ha ospitato questa mattina, presso la sala Caduti di Nassirya, la conferenza stampa di presentazione dell’Anno Federiciano 2023 e le anticipazioni degli appuntamenti che tra il 2023 e il 2027 rievocheranno gli eventi che dapprima portarono Federico II a distruggere Celano (1223) e poi a consentire la sua ricostruzione (1227).

L’evento si terrà dal 10 al 13 agosto, un tuffo nella storia ma non solo, in quei giorni protagonisti saranno anche la gastronomia, la cultura, il turismo e molto altro.

Alla presentazione del programma hanno preso parte il senatore Guido Liris, il consigliere Regionale Massimo Verrecchia e il Sindaco di Celano Settimio Santilli insieme a tutta l’amministrazione e a coloro che hanno partecipato alla redazione di un programma molto intenso e di qualità. Ha moderato Mario Prignano, caporedattore del Tg1.

I presenti hanno evidenziato come Celano sia stata in grado di attivare una vera e propria filiera tra le istituzioni, coinvolgendo, con progetti importanti e di spessore, tanto gli enti locali quanto quelli nazionali ed internazionali con l’ambasciatore Maltese e quello tedesco con l’obiettivo di dare visibilità ed attrattività alla propria città.

Programma “Anno Federiciano 2023”

Il programma prevede diversi appuntamenti ed iniziative culturali, storiche, didattiche e musicali dal giorno 10 agosto al giorno 13 agosto 2023, con la partecipazione di professori, storici, musicisti, personaggi pubblici di livello nazionale ed internazionale.

Giovedì 10 agosto:

Ore 10:00 “De Restitutione” spettacolo teatrale itinerante di Donato Angelosante Junior e Rosa Noto (Piazza IV Novembre – Castello Piccolomini)

Ore 16:00 Apertura della rievocazione storica in Piazza IV Novembre con spettacolo di sbandieratori, tamburi e chiarine. In contemporanea la Lizza del Castello Piccolomini verrà ornata da stendardi e vessilli medievali. Sul Largo Cav. di Vittorio Veneto sarà installato l’Opificium, ovvero 10-13 banchi di arti e mestieri antichi (armaiolo, tintore, sarta, speziale ecc). Si insedierà anche il Castrum, un accampamento militare con 6/8 tende da campo arredate con rastrelliere di armi, ospedale da campo,martinella in legno (torretta) e animato da personaggi in costume.

Ore 16:30 inizio degli spettacoli (dimostrazioni con armi, vestizioni, esposizioni di rapaci, investitura ecc). Nel frattempo un banditore leggerà il bando e darà il via ufficiale alla manifestazione.

Ore 17:00 Corteo rievocativo lungo le strade del centro storico (Lizza del castello, Largo Cav. Vittorio Veneto, Corso Umberto, Piazza IV Novembre, via Luigi Giuliani, Parco della Rimembranza).

Ore 17:30 La sfilata si concluderà con l’assedio al castello attraverso la rievocazione di scene di battaglia (con lancio di “frecce infuocate” e duelli con spade) tra le truppe federiciane e quelle del conte Tommaso da Celano.

Ore 18:30 Convegno storico-scientifico nel chiostro del Castello Piccolomini alla presenza dei membri del Comitato promotore formato dall’ing. Settimio Santilli (Sindaco di Celano), dal prof. Matteo Lorito (Rettore Univ. Federico II Napoli) , dal prof. Ortensio Zecchino (ex Ministro), dalla dott.ssa Federica Zalabra (Direttrice Musei d’Abruzzo), sal prof. Fulvio Delle Donne, Università della Basilicata, dal prof. Stefano D’Ovidio, Università di Napoli Federico II, dal dott. Mario Prignano, Caporedattore centrale del TG1, dal prof. Giuseppe Grossi, storico locale. All’iniziativa parteciperanno anche gli studenti delle scuole di Celano ed Avezzano i quali hanno ideato una moneta commemorativa sull’imperatore Federico II di Svevia.

Ore 20:00 Proiezione laser dell’antica Celano sul Monte Tino

Ore 21:00 “De Restitutione” spettacolo teatrale itinerante di Donato Angelosante Junior e Rosa Noto (Piazza IV Novembre – Castello Piccolomini)

Ore 23:00 chiusura del corteo storico e spettacolo di fuochi (Castello Piccolomini)

Venerdì 11 agosto

Ore 16:00 : inaugurazione del sentiero storico “Federico II” e dei pannelli turistici, informativi ed interattivi installati sul luogo dove ancora oggi si trovano i ruderi della città medievale (Monte Tino). Partenza da via Aquila (altezza cippo in pietra del Parco Regionale Sirente-Velino) e camminata lungo il percorso con sosta nei punti i cui saranno installati i pannelli storico-informativi

Ore 22:00 Concerto della Banda Città di Celano (accompagnata da altri orchestrali) in Piazza IV Novembre

Ore 00:00 Chiusura evento

Sabato 12 agosto : Bastioni e Bastimenti – Turri Caelani, evento enogastronomico con prodotti tipici e spettacoli musicali (Centro storico).

Ore 19:00 inizio manifestazione con ingresso da via Luigi Giuliani e ritiro del calice in vetro per la degustazione, percorso enogastronomico tracciato con espositori, street food e stand per degustazione di vini locali e non. In contemporanea sono previsti spettacoli musicali e intrattenimento itinerante.

Ore 02:00 Chiusura evento

Domenica 13 agosto :