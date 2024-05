UNIONE DEI COMUNI. PUBBLICATO AVVISO PER ASSEGNO DI CURA A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI O NON AUTOSUFFICIENTI. MORELLI: MISURA DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DELLE FAMIGLIE

È stato pubblicato ufficialmente l’avviso relativo agli interventi regionali per l’assegno a favore delle persone con disabilità gravissima e per l’assegno di cura per persone noN autosufficienti.

Lo rende noto l’avvocato Silvia Morelli, delegata del Comune di Celano in seno all’Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” , l’ente cui fanno capo i 34 Comuni della Marsica ricadenti nell’ambito sociale distrettuale n. 2.

“L’assegno di cura è un sostegno a favore delle famiglie. L’Unione dei Comuni – spiega la delegata Morelli – ha recepito le indicazioni contenute nella programmazione del Fondo nazionale per la non autosufficienza che prevede la realizzazione degli interventi previsti nel Piano locale per la non autosufficienza”.

“Gli interventi previsti – dice ancora Morelli – riguardano l’erogazione dell’assegno a favore delle persone che presentano condizioni di disabilità gravissima. L’intervento in questo caso si concretizza con la concessione di un unico contributo o tramite più erogazioni che includono l’importo delle 12 mensilità, fino alla concorrenza del budget disponibile. Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno di cura a favore delle persone non autosufficienti, l’intervento è riservato a persone non autosufficienti senza limite di età in possesso di certificazione di invalidità pari al 100% con indennità di accompagnamento. Si concretizza con l’erogazione dell’Assegno di Cura, mediante la liquidazione di un unico contributo o più liquidazioni che includono l’importo delle 12 mensilità. L’intervento è destinato a persone anziane (ultrasessantacinquenni) non autosufficienti con alto bisogno assistenziale”.

Gli interventi, come specificato nell’avviso pubblico a cura dell’Unione dei Comuni, graduati secondo i parametri dell’ISEE, sono soggetti alla sottoscrizione di Accordo di Fiducia, contenente gli impegni a carico dei servizi, i percorsi assistenziali a carico della famiglia, la qualità di vita da garantire alla persona assistita e le modalità di utilizzo dell’assegno di cura.

La domanda dovrà pervenire al protocollo dell’Ente Unione dei Comuni “Montagna Marsicana” entro le ore 12:00 del giorno 17/05/2024 pena esclusione, nelle seguenti modalità: a mano presso la sede dell’ECAD 2 “Marsica” Via Monte Velino 61, Avezzano – 67051 – (Aq); mediante PEC al seguente indirizzo: montagnamarsicana@pec.it, inserendo nell’oggetto la dicitura “DOMANDA PLNA 2022”.