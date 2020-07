ANVERSA. TRA ACQUA E TERRA – 3 GIORNI TRA ARTE, LIBRI, CANTI, DANZE, BONTÀ E NATURA

Una tre giorni tra natura, arte e cultura, ad Anversa degli Abruzzi (Aq) il prossimo fine settimana (24-25-26 luglio 2020).Un’occasione per condividere momenti piacevoli all’aria aperta, “tra acqua e terra”.La manifestazione aprirà il 24 con la presentazione del libro di Savino Monterisi “Cronache delle Restanza” – storie raccolte nei boschi, parole di legno messe ad asciugare al fuoco di ogni ritorno a casa, per un inverno arrivato come sempre all’improvviso (Il Libraio di Notte). Una “chiacchiera” partecipata con interessanti spunti di riflessione accompagnata dalle voci delle donne del Gruppo Incanto.



Per proseguire, sabato 25 e domenica 26, con esperienze per grandi e piccoli che spaziano dai laboratori artistici alle letture a più voci, dalle dimostrazioni artigianali con materiale naturale e di riuso ai laboratori di canti e di danze popolari. Nel tardo pomeriggio passeggiate “cantate e narrate”.

Momenti di arte, musica e convivialita’ a fare da contorno all’iniziativa.

Possibilità di mangiare e pernottare in loco (contatti e maggiori dettagli sull’evento facebook):https://www.facebook.com/events/320511149115096

Organizzato da: Ponte delle Fornaci – Anversa degli Abruzzi, Comune – Anversa degli Abruzzi, Associazione Movimento Zoè.