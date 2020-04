ANZIANA DONNA A GRADO FA LA SPESA 11 VOLTE AL GIORNO: SANZIONATA DI 280 EURO DALLA POLIZIA LOCALE

È andata a fare la spesa ben undici volte in un giorno e per questa ragione la Polizia locale l’ha sanzionata con una contravvenzione di 280 euro (se pagata entro 30 giorni, altrimenti aumenterà a 400 euro). È accaduto sabato scorso nel centro a Grado, come racconta il quotidiano Il Piccolo questa mattina in edicola. Secondo il giornale, la donna, anziana, era stata notata dai vigili nell’arco della stessa giornata in strada, dove era uscita per fare di volta in volta piccoli acquisti alimentari. I vigili, dopo averla incontrata un paio di volte l’avevano dunque ammonita bonariamente a restare a casa. Quando però l’hanno incrociata per l’undicesima volta hanno deciso di sanzionarla. I controlli della Polizia locale sono concentrati lungo le strade che portano alla cittadina turistica e davanti ai supermercati