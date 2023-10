ANZIANI SOLI, FAMIGLIE FRAGILI E MINORI PRIVI DI RIFERIMENTI FAMILIARI, ECCO I NUMERI VERDI ATTIVATI DAL COMUNE DI AVEZZANO PER IL PROGETTO PRINS

Dare una nuova chance a persone e famiglie fragili del territorio, accompagnare verso la prospettiva di una vita migliore, dignitosa e più serena sia gli anziani soli che le persone vittime di tratta e di violenza o in condizioni di povertà estrema ma anche minori privi di riferimenti familiari e minori stranieri non accompagnati. Sono gli obiettivi del progetto ‘PrIns’ avviato dal Comune di Avezzano, con la regia del vicesindaco con delega al sociale Domenico Di Berardino, la collaborazione di Caritas e Associazione Taverna Tau e finanziato da risorse del PON Inclusione FSE 2014-2023.

Il Comune ha attivato due linee di azione: il Pronto Intervento Sociale e il Centro Servizi per il contrasto alla povertà.

Il Pronto intervento sociale fornisce risposte tempestive e progetti individualizzati mentre il Centro servizi per contrasto alla povertà, è un punto di accoglienza e fornitura di servizi come per il diritto all’iscrizione anagrafica, il segretariato sociale, la consulenza amministrativa e legale, il supporto psicologico.

L’accesso degli utenti alle diverse attività di supporto può avvenire tramite numero verde gratuito 800-598304 oppure tramite numero mobile 3342743511 mentre eventuali segnalazioni possono essere indirizzate a: prontointerventosocialeaz@gmail.com