PESCARA. RESOSTENZA ED OLTRAGGIO A PUBBLICO UFFICIALE, ARRESTATO DALLA POLIZIA

Nel pomeriggio di ieri, domenica 28 aprile, le volanti della Polizia di Stato impegnate nel controllo del territorio sono state inviate nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di un giovane, in stato alterato, che manifestava un comportamento particolarmente aggressivo, concretizzatosi nella sconsiderata decisione di scagliare delle bottiglie di vetro sulla pubblica via. Giunti sul posto, gli operatori hanno inizialmente tentato di stemperare l’agitazione del giovane, ma i loro tentativi sono risultati vani. L’uomo, indifferente agli inviti del personale di polizia di interrompere la prioria condotta aggressiva, si scagliava contro gli agenti. Il soggetto veniva infine tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura. Questa mattina, nel corso del rito direttissimo, veniva convalidato l’arresto e disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.