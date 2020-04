APPLICAZIONE MYSINDACO. COMUNICAZIONE IMMEDIATA TRA SINDACO E CITTADINI

MySindaco è un’app sviluppata in piena emergenza coronavirus. La funzione principale è quella di istituire un canale preferenziale per la comunicazione tra il Sindaco ed i cittadini. In questa fase emergenziale la comunicazione diventa di cruciale importanza. L’app è disponibile su Play Store ed App Store.

Esistono due tipologie di utenti: il cittadino e il sindaco/amministratore.

UTENTE CITTADINO

I cittadini possono scaricare l’app da Play Store (sistema operativo ANDROID) oppure App Store (sistema IOS). Essi ricevono in tempo reale le comunicazioni del sindaco (attraverso notifiche push) senza bisogno di registrazione; leggono e possono inviare messaggi/segnalazioni rimanendo in anonimato.

UTENTE SINDACO

Il Sindaco, utilizzando le credenziali da noi fornite, accede ad un pannello di controllo da telefono o da pc e ha a disposizione tre sezioni:

Messaggi inviati: lista di tutti i messaggi inviati, ai quali si può accedere per effettuare modifiche o correzioni.

Messaggi ricevuti: lista dei messaggi ricevuti dai cittadini, con indicazione sul codice dell’utente per monitorare segnalazioni provenienti dalla stessa persona.

Invia messaggi: modulo per l’invio dei messaggi (titolo, testo ed immagine).

Lo scopo è quello di instaurare una comunicazione diretta tra sindaco e cittadini, ricevere feedback, commenti, messaggi e rispondere contemporaneamente a tutti.

CONTATTI: [email protected] – 0863.78379