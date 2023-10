APPRODA IN RAI IL CORTOMETRAGGIO CRISTIAN E SALLY INTERAMENTE PRODOTTO DAL COMUNE DI CELANO IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ASAS E GIRATO INTERAMENTE SUL TERRITORIO DELLA CITTÀ DI CELANO

Un progetto ambizioso nato durante l’estate del 2021 e finalizzato a promuovere non solo il Centro Peter Pan ANFASS di Celano e la Casa dei Sogni, centro per i ragazzi autistici, ma anche gli sportelli d’ascolto dipendenze della persona e violenza di genere situati presso il Polo sociale. Dichiara Silvia Morelli, presidente del Consiglio Comunale delegata alle politiche sociali: “un progetto lungimirante nato per caso durante una chiacchierata con l’attore marsicano Corrado Oddi al quale chiedevo consiglio su come poter entrare nel cuore e nella testa della gente con un unico prodotto cercando di toccare gli argomenti che più mi stanno a cuore ovvero dipendenze della persona, violenza e disabilità…da qui l’idea di un cortometraggio. È stata un’esperienza magnifica molto toccante e significativa. Siamo entrati in contatto con mondi che vedi solo al cinema e invece esistono…sono reali…solo chi vive alcune situazioni nella vita reale più veramente rendersi conto. Con il tempo il cortometraggio ben lavorato e ben distribuito grazie al lavoro svolto dall’associazione culturale immagine che si è avvalsa della collaborazione dell’attore Corrado Oddi protagonista del cortometraggio, ha prodotto i suoi frutti. È stato iscritto ad oltre 189 festival in tutto il mondo, ha ricevuto riconoscimenti importanti tra cui la selezione al premio David di Donatello. Ogni volta che ho proposto la sua visione ha realizzato numeri importanti, non si dimentichi la proiezione del corto al teatro dei marsi e all’Auditorium di Celano in presenza della scrittrice Dacia Maraini che è rimasta colpita non solo dalla bravura degli interpreti ma dal coraggio che un’amministrazione comunale ha avuto decidendo di investire sul cinema che rimane sempre il mezzo più veloce per entrare nella testa delle persone. Grazie al cortometraggio la Città di Celano ha aumentato la sua notorietà ed in particolare il Castello Berardi Piccolomini che predomina nell’apertura del cortometraggio ne ha tratto i suoi benefici. Molti turisti giunti questa estate hanno chiesto di poter visitare il Castello rappresentato in TV. Mi ritengo soddisfatta del successo raggiunto. E per questo ringrazio l’attore Corrado Oddi che ha sostenuto e collaborato nella realizzazione del cortometraggio. Ringrazio il Regista Modestino Di Nenna che ha realizzato il soggetto e la sceneggiatura. Ringrazio il direttore della fotografia Daniel Di Meo per le bellissime scene panoramiche della nostra città. Ringrazio il centro Peter Pan ANFASS di Celano e la Casa dei sogni per averci dato la possibilità di conoscere i loro ragazzi e di lavorare con noi. Ragazzi che tanto ci hanno insegnato. Un ringraziamento di cuore va a tutta l’amministrazione comunale ma in particolare al Sindaco Settimio SANTILLI sempre lungimirante, a Divina Cavasinni e Cinzia Contestabile che hanno messo a disposizione le proprie abitazioni alla troupe cinematografica giunta sul posto per le riprese. L’attore protagonista Cristian è il figlio della consigliera Divina Cavasinni e grazie soprattutto a loro che abbiamo capito che cosa significa convivere con la disabilità.

Grazie al corpo della polizia locale che ha collaborato con due agenti ad una scena del cortometraggio.

Un ringraziamento doveroso a tutti gli sponsor tra cui il Bar meeting SANTILLI, la pasticceria il Castello e l’hotel le Gole di Aldo Paris che hanno dato ospitalità alla troupe.

Un ringraziamento a tutte le comparse tra cui il dott. Cristiano Di Salvatore. Un ringraziamento particolare al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale TULIPANI DI SETA NERA e all’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA che ci hanno sostenuto a gran voce.

Mi piace altresì segnalare che dal casting è emersa una giovane promessa celanese che sicuramente si saprà far apprezzare nel mondo del cinema e della TV ovvero Valentina Marcanio che ha partecipato come comparsa ma ha saputo farsi valere e farsi strada in un mondo non troppo facile. Non a caso la giovane attrice Valentina Marcanio accompagnata e sostenuta sul palco dall’attore Corrado ODDI lo scorso 20 agosto presso il castello Berardi Piccolomini ha presentato la prima edizione del Festival Jacovella da Celano dedicato a donne e uomini esemplari che nella vita si sono contraddistinti per le loro capacità e per aver superato alcune difficoltà proprio come la contessa Jacovella alla quale è stato dedicato questo festival che si sta preparando per la sua seconda edizione. Ringrazio il grande mixing Francesco Cucinelli (ha mixato numerosi film tra cui i film di Tim Burton) che si è adoperato per affinare e raffinare il cortometraggio insieme a Filippo Bussi.

Ovviamente il mio più grande ringraziamento per questo prestigioso traguardo che da lustro non solo alla città di Celano ma a tutta la Marsica è rivolto a “mamma” RAI. Invito tutti a registrarsi e guardare il cortometraggio su Rai cinema e RAI play.

Insieme tutto si può sempre e comunque.