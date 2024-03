ARRESTATO IN PROVINCIA DI CHIETI UN UOMO RICERCATO IN GERMANIA PER RAPINA AGGRAVATA

La Polizia di Stato di Chieti, nel pomeriggio di sabato, in un Comune di questa provincia, ha tratto in arresto un uomo di 33 anni, cittadino italiano, ma nato e residente in Germania, in quanto destinatario di Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria della Germania poiché ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata in concorso. E’ emerso che l’arrestato, pregiudicato in Germania, era attivamente ricercato dalle autorità di quella nazione dal 23.01.2024 allorquando, in una località del distretto di Stoccarda (Germania), unitamente a due complici, arrestati nell’immediatezza, aveva perpetrato una rapina aggravata in abitazione, utilizzando un coltello di grosse dimensioni. Dopo la commissione del reato si era reso irreperibile in quella nazione, verosimilmente recandosi in Italia, in particolare in questa provincia ove gli agenti della Squadra Mobile lo hanno rintracciato e tratto in arresto.

Dopo le formalità di rito espletate ai sensi della vigente normativa internazionale, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vasto (CH) ove permarrà in attesa della procedura di convalida da parte della Corte d’Appello di L’Aquila.