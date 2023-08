ASD VALLE PELIGNA. RIPARTIAMO DA VOI…IL FUTURO SIETE VOI!

L’Asd Valle Peligna è pronta per una nuova avvincente stagione calcistica. Come ogni anno, la società guarda sempre con fiducia alla ripresa delle attività con la definizione di tutte le varie componenti e consolidando il settore giovanile nei campionati regionali Under 15 e 17. Queste due categorie avranno la loro continuità nella gestione tecnica con la conferma degli allenatori Leo Vujacich (Under 17) e Giovanni Di Giannantonio (Under 15). Per quanto riguarda l’attività di base, la Valle Peligna mantiene l’élite. Per il secondo anno consecutivo è l’unica società del territorio ad avere il riconoscimento di 3° livello che, in base alla nuova riforma, sostituisce la precedente classificazione di “Scuola calcio élite”. Si tratta di un riconoscimento importante che permette a titolo esclusivo la partecipazione al campionato esordienti élite, a livello nazionale, e al Torneo Grassroots Challenge per la categoria Pulcini. A proposito di unicità, viene garantito ai ragazzi continuità nel percorso di crescita dall’Under 17 (Allievi) all’Under 19 (Juniores) fino alla prima squadra, essendo tutte le categorie riconducibili alla stessa matricola, quella dell’Asd Valle Peligna. Lo staff tecnico scelto per continuare il progetto di valorizzazione della scuola calcio e del settore giovanile, funzionale alla prima squadra, si avvale di allenatori qualificati: Massimo Tortora (Uefa B) – prima squadra e Juniores regionale; Leo Vujacich (Uefa B) – Under 17 regionale; Giovanni Di Giannantonio (Uefa C) – Under 15 regionale e Primi Calci; Davide Santangelo (Uefa B) – Esordienti Elite; Adelmo Ramunno (Uefa B) – Pulcini Grassroots; Silvio Di Bacco (Uefa B) – Pulcini; Nino Tofano (Uefa B) – Piccoli Amici. L’Asd Valle Peligna intende dare spazio anche alle donne con le squadre femminile, sia senior che junior, che dopo il primo anno di

esperienza puntano a fare sempre meglio. La location per tutte le attività è quella del manto

sintetico dello stadio “Alfredo Cipriani” di Raiano, fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva del centro Abruzzo. Ecco lo staff societario che incentra il proprio lavoro per dare garanzia di qualità: Simone Tofano (presidente); Claudia Castricone (segretaria); Danilo Carrabbia (direttore sportivo prima squadra e responsabile Under 19); Gianluca Spadino (responsabile Under 19); Silvio Di Bacco (responsabile tecnico); Mirco De Amicis (coordinatore settore giovanile e scolastico); Francesco Anzellotti (responsabile logistica).