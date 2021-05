ATESSA, 72ENNE PENSIONATO PERDE LA VITA RIBALTANDOSI CON IL PROPRIO TRATTORE E RESTANDOVI INCASTRATO

Un 72enne pensionato di Atessa ha perso la vita, oggi pomeriggio ad Atessa, ribaltandosi con il proprio trattore e rimanendovi incastrato. L’incidente è accaduto il località Colle Pietre su un terreno di proprietà dell’uomo. Il personale medico-sanitario del 118, giunto immediatamente sul posto per prestare soccorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’anziano agricoltore. Inoltre, per estrarre il corpo dal mezzo agricolo, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco di Casoli. Dopo l’esame cadaverico esterno effettuato da un medico legale, la procura di Lanciano ha riconsegnato la salma ai familiari.