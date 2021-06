ATTI VANDALICI A CERCHIO, IL SINDACO TEDESCHI: CI SONO FATTORI EDUCATIVI E SOCIALI CHE NON SONO PIENAMENTE CONTROLLATI

Atti vandalici a Cerchio, che si susseguono, ormai da diverso tempo, in modo allarmante. L’ultimo fatto, risale in ordine di tempo appena ieri.

“Da anni il patrimonio pubblico viene preso di mira con atti vandalici. Non si tratta, visto il perdurare di bravate e/o di ragazzate “ ha scritto il Sindaco Tedeschi sulla sua pagina FB.

“Credo che ci sono fattori educativi e sociali che non sono pienamente controllati.

Questi ed altri atti sono da condannare con fermezza : “piegare la segnaletica pubblica / rompere secchi nei parchi / gettare bottiglie ed ogni altra cosa in luoghi sacri come il Monumento ai Caduti o anche in spazi privati adiacenti : NON È PIÙ TOLLERABILE.

Questa mattina ho chiesto di nuovo controlli specifici alle autorità preposte .

Si previene certamente con il senso civico, sentendoci tutti parte attiva della stessa comunità”.