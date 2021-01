AVEZZANO. SECONDO APPUNTAMENTO DI “PARLA CON UN PROF” AL LICEO BENEDETTO CROCE

Anche per il mese di gennaio, il Liceo Benedetto Croce di Avezzano propone l’attività “Parla con un prof” che ha avuto grande successo nel corso del mese di dicembre. Dall’11 al 15 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, gli insegnanti del Liceo incontreranno i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado del territorio attraverso un evento online organizzato dalla scuola. A conclusione di queste giornate, il 16 gennaio dalle 15 alle 18 ci sarà il Secondo Open Day virtual attraverso la Piattaforma gsuite. Per partecipare agli eventi, avere informazioni ed effettuare l’iscrizione in segreteria (previo appuntamento) , è possibile visitare il blog all’indirizzo sites.google.com/view/liceocroce