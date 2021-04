AVEZZANO. 25 APRILE, IL SINDACO DI PANGRAZIO: INSIEME SCONFIGGEREMO ANCHE IL VIRUS

Paese unito per sconfiggere anche il virus. Nel giorno della Festa della Liberazione, in tono minore per rispetto dei divieti, il sindaco, Gianni Di Pangrazio, -dopo aver deposto la corona d’alloro al monumento ai caduti- ha esaltato il valore della lotta per il bene comune che nel 45 segnò la fine dell’occupazione evocando una nuova unità dell’Italia per la liberazione dal virus. “Siamo in pochi per ricordare la festa della liberazione”, ha affermato Di Pangrazio, “che è un bene di tutti: va ricordata e tramandata alle nuove generazioni. L’unione ci darà la forza per sconfiggere pure questo maledetto virus. Bisogna insegnare ai giovani e ricordare ai pochi che vogliono mistificare la storia, quelle battaglie che hanno fatto sì che il popolo italiano sia diventato uno dei primi al mondo”. Un inno all’unita’ e alla coesione. Alla cerimonia nel parco adiacente alla chiesa di Madonna del Passo, hanno partecipato, il vice sindaco Domenico Di Berardino, il presidente del consiglio comunale Fabrizio Ridolfi, il consigliere comunale delegato alla Protezione civile, Maurizio Seritti, il responsabile dell’Unuci capitano Floriano Maddalena, il comandante della polizia locale, Luca Montanari, il dirigente Tiziano Zitella, il parroco Don Vincenzo De Mario.