AVEZZANO. AL VIA LA 4° EDIZIONE DI MAGIE DI NATALE

Tante sono le novità della 4° edizione di Magie di Natale: 20 eventi per grandi e piccini tra cui mercatini di natale, pista di pattinaggio, punti ristoro, artigianato, enogastronomia, trenino per bambini, concerti live, spettacoli circensi, trenino di Babbo Natale.

Prende il via mercoledì 8 dicembre alle ore 18:00 con l’inaugurazione della manifestazione organizzata dal Comune di Avezzano, in collaborazione con Morelli Eventi e Abruzzo in Musica, con l’apertura dei mercatini, l’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie.

Punto focale dell’evento sono i mercatini. Quest’anno ben 30 espositori: artigiani di qualità che producono: bijotterie in rame, in madreperla, eseguite all’uncinetto e poi ancora cappelli e sciarpe di lana realizzate sul momento.

Si possono ammirare oggettistiche create in pannolenci e feltro, gioielli e decorazioni in fimo, realizzazione di oggetti e giochi per bambini con materiali di riciclo, e per uno splendido e originale albero di Natale si possono ottenere palline e addobbi personalizzati.

Per gli amanti dei buoni sapori tanti sono i punti ristoro che utilizzano prodotti locali e non. Si possono degustare chips al cartoccio, panini, arrosticini, panzerotti e prodotti tipici pugliesi, friggitoria al cartoccio, crepes. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00; nei fine settimana festivi e prefestivi orario continuato dalle 10:00 alle 20:00.

Doveroso per l’organizzazione di “MAGIE DI NATALE” ospitare associazioni di grande spessore sociale come “Africa mission”, che promuove e sostiene lo sviluppo umano nei paesi poveri.

“AIPD Avezzano onlus” che tutela tutte le persone con la SD (Sindrome di Down)

LILT (Lega italiana della lotta contro i tumori) organizzerà in piazza il 12 dicembre la IV edizione di “Un dono per un sorriso” una raccolta di giocattoli e materiale scolastico con inizio dalle ore 10:00 alle ore 17:00.

Presenterà Orietta Spera sulle note del soprano Ilenia Lucci