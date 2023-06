AVEZZANO. ALLA STARTUP ITALIA SUMMIT 2023 GRANDE ATTENZIONE PER L’IMPIANTO ACIAM COME MODELLO DI ECONOMIA CIRCOLARE

C’è stata molta attenzione all’evento “Startup Italia Summit 2023” per l’impianto di compostaggio e digestione anaerobica con produzione di biometano di Aciam di Aielli. A presentare l’impianto come esempio di economia circolare e progetto green è stato l’amministratore delegato di Aciam, Alberto Torelli, durante l’evento che si è svolto nella sede dell’università Luiss di Roma.

“Già dieci anni fa siamo partiti con un impianto di compostaggio che trasforma gli scarti di alimentazione umana in compost di qualità”, ha spiegato Torelli, “questo processo ha un potere carbonico all’interno del rifiuto che andiamo a irrorare con aria e quindi aggiungiamo energia e attraverso lo sviluppo del calore trasformiamo la materia.

Abbiamo pensato di risalire nel processo con un digestore anaerobico che è un fermentatore che simula lo stomaco di un ruminante e trasforma la matrice organica in materia e sviluppa un biogas che ha una componente di metano pari al 55% il famoso biometano di cui si parla. Questo progetto fornisce una soluzione al problema dei rifiuti di una comunità e al tempo stesso produce un biocarburante che mettiamo in rete e utilizziamo per usi civili”.

La presentazione di Torelli ha destato molta curiosità tra gli operatori nazionali e internazionali che operano nel settore dell’innovazione tecnologica dell’ambiente e della sostenibilità. Soddisfatto Umberto Di Carlo, Presidente di Tekneko e socio industriale di Aciam che ha seguito fin dal nascere questo progetto, ma anche Maurizio Bianchini presidente del consiglio d’amministrazione di Aciam e le consigliere, Dott.ssa Paola Ciciarelli, e Dott.ssa Federica Di Renzo.