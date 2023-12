AVEZZANO. ALLARME BOMBA NELLA FILIALE DI UNA BANCA SU VIA XX SETTEMBRE

Un allarme bomba è scattato questa mattina ad Avezzano. Sembrerebbe che sia stata segnalata la presenza di un ordigno posizionato nella filiale della Banca di Credito Cooperativo su via XX settembre.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia che hanno delimitato l’area per procedere con le misure di sicurezza del caso.

Evacuati anche gli uffici di un palazzo adiacente alla sede della banca, il traffico è stato bloccato su via XX settembre in entrambe le direzioni a partire dall’incrocio con via Buonarroti fino alla frazione di San Pelino.