AVEZZANO. ARRESTATO 42ENNE PREGIUDICATO NEI PRESSI DI UN SUPERMERCATO, DENUNCIATA LA PERSONE CHE ERA CON LUI

Ieri, ad Avezzano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia Carabinieri, nel corso di una specifica attività di contrasto ai reati predatori, traevano in arresto per inosservanza delle misure cautelari di obbligo di dimora e permanenza domiciliare notturna nel comune di residenza, un soggetto italiano, di anni 42, originario del luogo, pregiudicato. Contestualmente deferivano in stato di libertà per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli un soggetto italiano, di 47 anni, originario del luogo, anch’egli pregiudicato. Nella fattispecie entrambi, la scorsa notte, si trovavano a bordo di un’autovettura, posta in posizione defilata all’interno del parcheggio in uso al supermercato “Eurospin” di via XX Settembre. A seguito di controllo, i militari operanti rinvenivano, all’interno della stessa autovettura, uno zaino contenente alcuni attrezzi e manufatti da “scasso”, debitamente sequestrati. Ad operazioni ultimate, l’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.