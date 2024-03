AVEZZANO ARRESTATO GIOVANE ROMANO PER FURTO IN ABITAZIONE

Nella serata del 22 u.s., giungeva chiamata alla Sala operativa del Commissariato di PS di Avezzano di un furto in atto in via Celano ad Avezzano. Prontamente gli uomini della Squadra Volante giungevano sul posto e individuavano l’abitazione. Nell’immediatezza, mentre gli agenti entravano nel cortile della casa notavano saltare dalla finestra una persona che veniva bloccata. A seguito di perquisizione la persona, un giovane ventenne Romano, veniva trovata in possesso del denaro appena asportato, circa 150 euro, e di altra refurtiva consistente in gioielli. Il giovane è stato trovato altresì in possesso di un grosso cacciavite e di guanti da giardinaggio, evidentemente per non lasciare impronte.

La persona è stata arrestata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Avezzano in attesa di convalida della misura.