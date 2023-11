AVEZZANO: ARRESTATO UN CITTADINO STRANIERO PER POSSESSO DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Nel corso della mattina del 14 novembre, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano, durante un mirato servizio volto alla prevenzione e repressione di reati in materia di stupefacenti, procedeva all’arresto di un cittadino magrebino per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio.

L’uomo, che veniva controllato in via Napoli, risultava avere a suo carico precedenti penali per reati specifici in materia di stupefacenti, pertanto veniva sottoposto a perquisizione personale con esito positivo ed a seguire la perquisizione veniva estesa alla propria abitazione.

L’attività d’indagine permetteva di rinvenire numero 4 involucri di cellophane, risultati contenere rispettivamente grammi 2,28 e grammi 0,34 di hashish, grammi 9,39 e grammi 1,20 di cocaina, unitamente ad un bilancino di precisione, marca AOSA, ed alla somma contanti di euro 165,00 nel corso della perquisizione personale e grammi 33,02 di cocaina e grammi 24,46 di hashish nella perquisizione estesa al domicilio.

La perquisizione si concludeva con il sequestro complessivo di grammi 43,6 lordi di cocaina e 27,08 lordi di hashish e l’arresto del cittadino magrebino, che veniva condotto presso la propria abitazione per rimanere agli arresti domiciliari a disposizione della Procura di Avezzano.

L’arrestato veniva altresì trovato in possesso di una patente di guida rilasciata dalle autorità marocchine, riportanti dati difformi tali da farne dubitare la veridicità, pertanto sono in corso ulteriori accertamenti che potrebbero aggravare la sua posizione nei confronti della legge.