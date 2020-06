AVEZZANO. AURELIANO GIFFI (FI): INDIVIDUARE UNA FIGURA ADEGUATA PER LA GUIDA DELLA CITTA CON UN CENTRODESTRA UNITO

Forza Italia si compiace della ritrovata unità del centro destra che, appena ieri, ha diramato la nota congiunta dei leader nazionali con la quale si dà atto di aver individuato la squadra migliore per vincere le elezioni nelle Regioni che andranno al voto a settembre.

Ugualmente prende atto delle istanze provenienti da una non trascurabile parte della società civile che sollecita il nostro coordinatore provinciale, Gabriele De Angelis, a scendere in campo per continuare il percorso interrotto dalle note vicende scaturite dal fenomeno dell’anatra zoppa.

Ispirandosi all’esempio proveniente dai leaders della coalizione di centro destra, Forza Italia sollecita i partiti alleati del territorio ad aprire un sereno confronto affinché si possa individuare una figura adeguata per la guida della Città, non solo tenendo presente del dovere della politica di farsi carico e sintetizzare le istanze provenienti dalla società civile ma altresì cercando di evitare spaccature e frazionamenti che non portano beneficio alcuno, Chieti docet.

Pertanto, ancora una volta, scoraggiamo le fughe in avanti di alcuni alleati che invece invitiamo a raccordarsi con le altre forze politiche del centro destra, Forza Italia inclusa, il cui Sindaco con un larghissimo consenso aveva condotto la Città ad essere amministrata dal centro destra.