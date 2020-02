Il fatto è accaduto nei pressi di Borgo Angizia, dove verso l’1.30, un passante ha notato un auto in fiamme e ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, fortunatamente non sono stati coinvolti altri mezzi.

Si indaga per scoprire le cause dell’incendio al momento non è esclusa alcuna pista compresa quella dolosa.