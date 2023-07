AVEZZANO. BEE TENNIS LOVER ABRUZZO, GIOCHI A PIENO REGIME: PRIME SORPRESE DEL TORNEO

Il Bee Tennis Lover Abruzzo entra nel vivo. Secondo giorno di gare al centro sportivo federale dell’Avezzano Tennis Team. Atleti in campo dalle 10:00; sono previste entro la fine del pomeriggio ben 17 partite, tra singolo e doppio. In campo tutte le categorie del Wheelchair: le donne, gli uomini e gli Junior. 6 campi in TNS MAPEI a disposizione (esterni in Purple Miami e coperti in Green London), tutti con la stessa superficie come richiesto dalle regole della ITF.

Nonostante il meteo avverso per buona parte della mattinata, gli incontri si sono svolti secondo tabellone sui campi coperti. Momento clou della mattinata il match di cartello tra il croato Anto Joskic, testa di serie numero 1, e Francesco Felici, secondo Juniores al mondo, allievo del maestro Coppo, prossimo agli US Open. Dopo il primo set giocato all’aperto, interrotto per pioggia, che vedeva in vantaggio il croato 1 set e 1 break, le dinamiche della gara si sono invertite. Felici ha rimontato il risultato e chiuso i giochi al terzo set, dopo due ore di grande spettacolo, tecnico ed emozionale.

“Un inizio di torneo all’insegna del fairplay. – Ha fatto sapere la famiglia Tomassetti – Noi tutti siamo rimasti molto colpiti dalla disponibilità e dalla simpatia dei giocatori. Si respira un’atmosfera di grande serenità. Traspare, evidentemente, esperienza internazionale nel mondo del Wheelchair”.

Prime sorprese del torneo ieri pomeriggio, con la sconfitta di Marco Pincella, numero 2 del seeding, ad opera di Giovanni Zeni, in rimonta (0-6/6-3/6-4). Nel femminile cade anche la testa di serie n.1 Giulia Valdo, numero 59 al mondo, battuta da Vanessa Ricci, numero 89 del ranking mondiale. Il tabellone Junior esordirà nel pomeriggio: tra gli atleti partecipanti Lorenzo Politano, proveniente da Bra (Cuneo) in Piemonte, classe 2010, al suo primo torneo internazionale.

Tra i match di blasone l’incontro tra Luca Arca, ex numero 20 del seeding mondiale, e Giovanni Zeni. Le finali sono fissate nella giornata di domani e dovranno necessariamente essere concluse entro la mattinata, al fine di consentire agli atleti di rimettersi in viaggio.