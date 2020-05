AVEZZANO. BOCCONI AVVELENATI RINVENUTI IN ALCUNI PARCHI

Bocconi avvelenati sono stati rinvenuti nei pressi del parco giurassico di Avezzano. La segnalazione è stata fatta da diverse persone sui social, che così hanno voluto mettere in guardia i proprietari di cani che frequentano la zona.

Quello dei bocconi avvelenati è un problema molto serio, non solo per gli animali che ingerendoli vanno incontro a morte certa, ma sono pericolosissimi anche per i bambini che nei parchi vanno a giocare e che, potrebbero venirci a contatto.