Avezzano. Dopo la sconfitta per 2-1 con il Tolentino, la dirigenza dell’Avezzano Calcio, ha deciso di esonerare il tecnico Antonio Mecomonaco. Notizia comunicata sulla pagina Facebook dell’Avezzano Calcio. Decisione che negli ambienti sta facendo chiacchierare molto, soprattutto per il fatto che il patron Paris non ha fatto menzione alcuna su eventuali nomi presi in considerazione per la sostituzione.