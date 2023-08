AVEZZANO CALCIO: SQUADRA JUNIORES IN RITIRO DAL 17 AGOSTO

25 giovani agli ordini dell’allenatore Retico a Scurcola Marsicana. La società: “Obiettivo: valorizzare il vivaio giovanile”

Scatterà a breve il ritiro della squadra juniores dell’Avezzano calcio: 25 ragazzi, al di sotto dei 18 anni, parteciperanno alla preparazione precampionato, in programma a Scurcola marsicana, a partire dal 17 agosto. Il gruppo di giovani calciatori lavorerà, con sedute di atletica, tattica e tecnica, agli ordini dell’allenatore Tonino Retico, affiancato dal vice Francesco Basilico e dall’allenatore dei portieri Maichol Di Girolamo. Dopo Ferragosto, quindi, prenderà il via, sia pure in modo preliminare, la stagione della Juniores, la seconda squadra dell’Avezzano, una delle formazioni che compongono la ‘galassia’ del settore giovanile e della scuola calcio di cui è responsabile Antonio Mastrangelo.

Il ritiro del team juniores inizierà un mese prima dell’inizio del campionato, fissato il 16 settembre prossimo: un torneo che, al di là del raggruppamento in cui i giovani biancoverdi saranno inseriti, si preannuncia difficile per la qualità piuttosto elevata delle formazioni iscritte.

La società biancoverde intende coltivare con molta cura il settore giovanile, a cominciare da quello juniores che rappresenta il livello immediatamente inferiore all’ ’ammiraglia’ che partecipa al campionato di serie D e di cui è serbatoio naturale.

La società, guidata dal presidente Andrea Pecorelli, valorizzerà la juniores potenziandone programmazione, investimento e attività. I migliori talenti, che si metteranno in mostra durante il campionato, avranno la possibilità di entrare nella rosa della prima squadra e di potervi quindi giocare.

La crescita del settore giovanile rientra nel progetto, di più ampia portata, che si identifica con la realizzazione della ‘cittadella dello sport’, messa in cantiere dallo stesso Pecorelli col sostegno delle istituzioni locali. Un tentativo di introdurre un cambiamento di mentalità nella gestione della dimensione calcistica e sportiva.