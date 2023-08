AVEZZANO. CONSEGNATI I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E PISTA CICLABILE SU VIA ROMA. CONCRETIZZATO UNO DEI PROGETTI PIÙ INNOVATIVI DELL’AMMINISTRAZIONE DI PANGRAZIO

Partiranno subito dopo le ferie estive, quindi la settimana dopo il Ferragosto, i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi e della pista ciclabile su via Roma.

Questa mattina, infatti, alla presenza del Sindaco Giovanni Di Pangrazio, si è svolta la sobria cerimonia della firma del contratto, con consegna dei lavori, per la realizzazione di un’opera, inserita nel programma di questa Amministrazione, che può essere considerata fra quelle più innovative per il nuovo volto e la nuova missione della città.

Con un investimento di poco più di 250.000 euro, infatti, si realizzeranno i marciapiedi e la pista ciclabile nel tratto di Via Roma compreso fra l’incrocio con Via dei Laghi e fino alla fine della zona commerciale.

Un’area particolarmente frequentata dagli avezzanesi, ma che quotidianamente richiama persone da tutto il territorio marsicano.

L’Amministrazione ha progettato, con un elaborato dall’ing. Renato Giorgetti, progettista dell’opera, un tipo di intervento che doterà quella zona di marciapiedi e pista ciclabile, per la circolazione di pedoni e ciclisti.

Non solo auto e mezzi a motore, quindi, per raggiungere questa nuova zona della città, in continuo sviluppo, ma anche, in totale sicurezza, con l’utilizzo di bicilette o a piedi.

I lavori, dopo la cantierizzazione dell’area e le opportune misure per regolare la circolazione stradale della zona, saranno realizzati dalla ditta “Imprema Costruzioni” di Sora che dovrà riconsegnare l’opera entro novanta giorni, anche se l’Amministrazione spera di poter chiudere in tempi ancora più stretti.

Il contratto è stato sottoscritto dall’Amministratore della società “Imprema Costruzioni”, Davide Tersigni, dal Segretario Generale, Giampiero Attili, e dal Dirigente del Settore, Antonio Ferretti, sotto l’occhio attento del Sindaco che ha manifestato la sua soddisfazione «per la concretizzazione di quest’opera, uno dei progetti più importanti del mandato che ricopre un valore particolare, come infrastruttura e come contributo allo sviluppo di una mobilità, interna alla città, più pulita ed ecosostenibile».

L’assessore ai Lavori Pubblici, Emilio Cipollone, assente alla firma del contratto per impegni improrogabili, ha voluto così sottolineare il raggiungimento di questo traguardo: «É un progetto davvero innovativo e che fa fare un salto di qualità alla mobilità e ai servizi della nostra città.

Superati gli inevitabili ostacoli posti dall’area, abbiamo affidato la progettazione e – prosegue – subito dopo abbiamo espletato la gara di appalto fino all’aggiudicazione dei lavori.

Con l’atto di questa mattina – conclude Cipollone – si dà ufficialmente il via alla realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile in quella zona di Avezzano che, così, sarà raggiungibile e utilizzabile da tutti i cittadini in piena sicurezza».