AVEZZANO. CONSORZIO DI BONIFICA, ELEZIONI 2023: DIRITTO DI VOTO E UBICAZIONE DEI SEGGI

In occasione delle imminenti elezioni consortili che avranno luogo domenica 26 novembre e che vedranno il rinnovo degli otto membri del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica Ovest, l’ente ricorda quanto segue:

Il diritto di voto potrà essere esercitato da coloro i quali risultano essere in regola, così come disciplinato dall’art. 20, comma bis della L.R. 45/2019, con il contributo consortile con riferimento agli avvisi di pagamento per l’anno 2023, comunque comunicati. (Quindi aver pagato una rata dell’avviso 2023).

Oltremodo, i consorziati che hanno pagato l’avviso dell’anno in corso nel mese di novembre 2023, per esprimere il voto devono presentare, al Presidente di seggio, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista ed allegata alla DGR n. 699 del 25/10/2023 corredata da ricevuta o attestazione di pagamento.

Il modello di dichiarazione sarà disponibile presso il seggio di appartenenza.

Le operazioni di voto potranno essere espletate, dalle ore 7.00 alle ore 22.00, nei seguenti luoghi

• SEGGIO NUMERO 1 (COMUNE DI AVEZZANO) presso i locali dell’ex A.R.S.S.A. in Piazza Torlonia, 91. Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste degli aventi diritto per il solo Comune di Avezzano.

• SEGGIO NUMERO 2 (COMUNE DI CELANO) presso l’ex plesso scolastico di Borgo Strada 14 e possono votare gli elettori iscritti nelle liste degli aventi diritto nei Comuni di Celano, Aielli, Cerchio e Collarmele.

• SEGGIO NUMERO 3 (COMUNE DI TRASACCO) presso l’aula consigliare del Comune, nei locali dell’ex Pretura, in via Cavour e possono esprimere la propria preferenza gli aventi diritto nei Comuni di Trasacco e Luco dei Marsi.

• SEGGIO NUMERO 4 (COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI) presso la Biblioteca Comunale in Piazza D’Arpizio. Gli aventi diritto sono gli iscritti nei Comuni di San Benedetto di Marsi, Pescina e Ortucchio.

Tutte le indicazioni in merito possono essere consultate, ulteriormente, sul sito www.bonificaovest.it nella sezione “Elezioni”.