AVEZZANO: COVID,MORTO A 69 ANNI FRANCESCO RODORIGO, MEDICO LEGALE DELL’INPS

Lutto nella marsica, è morto all’età di 69 anni il dottor Francesco Rodorigo.

Rodorigo è stato medico legale dell’Inps, fino al 2016 anno in cui è andato in pensione dal 2016, il noto professionista era ricoverato, dal 5 aprile, in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore di L’Aquila, a seguito di complicanze dovute al coronovirus.

Rodorigo aveva malattie pregresse e nonostante risultasse essere un soggetto fragile non era riuscito ad ottenere la vaccinazione anti Covid

La data dei funerali è ancora da stabilire.